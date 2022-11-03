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Втрати РФ у бронетехніці дійшли до понад 40 одиниць щодня – розвідка Британії

Четвер, 3 листопада 2022, 09:29
Знищена російська техніка. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати російської армії у бронетехніці в Україні в середині жовтня сягали до понад 40 одиниць на день.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в четвер, пише "Європейська правда".

Розвідка відзначає, що російські солдати в Україні, ймовірно, розчаровані тим, що вимушені служити в старих бойових машинах піхоти, які вони називають "алюмінієвими банками".

У середині жовтня на тлі українського наступу втрати російської бронетехніки збільшилися до більш ніж 40 одиниць на день, що приблизно еквівалентно боєздатності батальйону.

В останні тижні Росія, ймовірно, вдалася до придбання щонайменше 100 додаткових танків та бойових машин піхоти з білоруських запасів.

"Бронетанкові частини та артилерія займають центральне місце у способі ведення війни  Росії; війська в Україні нині мають проблеми через труднощі з пошуком як артилерійських боєприпасів, так і достатньої справної бронетехніки на заміну", – сказано в огляді.

Днями британська розвідка розповіла про проблеми росіян з постачанням набоїв.

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Теми: Росіявійнарозвідка
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