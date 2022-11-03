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На Харківщині комбайнер і тракторист підірвалися на мінах: один загинув

Ірина БалачукЧетвер, 3 листопада 2022, 09:37
Сапер. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

У Харківській області тракторист і комбайнер підірвалися на мінах у Богодухівському та Чугуївському районах – тракторист загинув, комбайнер – у лікарні.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Мінна небезпека в області залишається дуже високою. Вчора біля с. Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. Біля с. Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув".

Деталі: Голова ОВА закликав мешканців області бути максимально уважними та обережними.

Він додав, що на деокупованих територіях області триває розмінування.

Лише за добу спеціалісти ДСНС знешкодили 754 вибухонебезпечні предмети.

 

Теми: Харківська областьвійнажертви
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