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Після відновлення "зернового коридору" порти України залишили ще 6 суден

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 09:43

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що після поновлення роботи "зернового коридору" ще 6 суховантажних суден з агропродукцією залишили українські порти.

Про це турецький міністр сказав під час відвідин командного пункту 3-ї піхотної дивізії Збройних сил Туреччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьку державне агентство Anadolu.

За словами Акара, після того, як Росія оголосила про призупинення участі у чорноморській зерновій ініціативі, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів серію телефонних розмов зі своїми колегами з РФ та України.

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"Я, своєю чергою, переговорив з міністром оборони РФ Сергеєм Шойгу, міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. Ми зазначили, що зернова ініціатива відповідає інтересам усіх сторін та її зрив призведе лише до негативних наслідків. Переговори дали позитивні результати. Президент Туреччини напередодні повідомив про поновлення роботи "зернового коридору". Після цього українські порти залишили ще 6 суден", - сказав Акар. 

Таким чином, кількість суден, що вийшли з українських портів, від початку дії зернової ініціативи досягла 426. Всього вивезено 9,7 млн ​​тонн агропродукції, додав Акар.

Як відомо, 2 листопада Росія передумала і повернулась до "зернової угоди".

ВІДЕО ДНЯ

В міноборони окупантів заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

Пізніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може вийти із Чорноморської зернової ініціативи в разі, якщо Україна порушить надані нею гарантії не використовувати "зерновий коридор" для атак на Чорноморський флот РФ.

У МЗС України спростували заяву президента РФ Владіміра Путіна про те, нібито Україна взяла якісь нові зобов'язання щодо виконання "зернової угоди". 

Дивіться розбір домовленості у блозі ЄП: Хто змусив РФ повернутися у "зернову угоду"? Що пообіцяли Путіну? 

Теми: Україназерно
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