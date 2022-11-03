Згвалтували вагітну: поліція викрила ще двох окупантів, які катували людей на Київщині

Українські правоохоронці оголосили підозру двом російським військовослужбовцям, які згвалтували вагітну жінку, катували та грабували людей на Київщині.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Поліцейські... встановили ще двох російських військових, причетних до встановлених фактів знущань та жорстокого поводження з населенням під час окупації Київщини у березні цього року. Людей катували, утримували як заручників, грабували...

Поліцейські задокументували, що один із них разом із поки не встановленим російським військовим-гвалтівником, познущалися з вагітної жінки, внаслідок чого вона втратила дитину".

Деталі: Також встановлено, що до цих злочинів причетні військовослужбовці 6-го танкового полку військової частини 93992 (Чебаркуль) 90 танкової дивізії центрального військового округу збройних сил РФ.

За наявною інформацією, двоє озброєних окупантів удень на вулиці накинулися на місцеву мешканку, побили її, вибили зуби та, приставивши до спини автомата, змусили зайти до будинку, де згвалтували.

Потерпіла сказала росіянам, що вагітна і благала її не чіпати, але це не зупинило нападників.

ВІДЕО ДНЯ

Особу другого співучасника злочину наразі встановлює поліція.

Третій фігурант під час злочину перебував на вході в будинок, щоб не допустити сторонніх осіб.

Слідчі оголосили підозри двом військовослужбовцям - одному гвалтівнику і тому, що "стояв на варті" - у порушенні законів та звичаїв війни за ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 ККУ.

Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 12-ти років.