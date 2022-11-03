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Румунію сколихнув землетрус магнітудою 5,4, поштовхи відчули і в Одесі

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 11:44

Вранці у четвер у Румунії стався землетрус магнітудою 5,4 – це найбільший землетрус у країні за останні 2 роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Digi24.

Землетрус стався о 6.50 ранку. Землетрус стався на глибині 140 км і був зареєстрований поблизу наступних міст: 57 км на схід від Брашова, 75 км на північ від Плоєшть, 117 км на південний захід від Бакеу, 130 км на північ від Бухареста.

Поштовхи сильно відчувалися у столиці Румунії Бухаресті.

В МВС Румунії заявили, що пожежники перевіряють райони міста, вразливі до землетрусів, особливо у історичному центрі. Поки пошкодження не виявлені.

"З самого початку, коли відчувся землетрус, до роботи підключилися колеги з пожежної служби. Перевіряються вразливі місця, команда з пожежної служби Бухареста почала діяти для перевірки Старого центру. Дзвінки на номер 112 не надходили, за інформацією, яку я маю, жодних наслідків не зареєстровано", - сказав голова департаменту надзвичайних ситуацій МВС Румунії Раед Арафат.

Як повідомляє видання "Думская", відлуння землетрусу, який стався рано вранці 3 листопада в Румунії, відчули деякі жителі Одеси.

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За словами городян, найбільше їх відчули жителі Малиновського району. Дехто розповідає, що у квартирах дзвеніли люстри і тряслися меблі.

Для сейсмічної зони Вранча землетруси є нормальним явищем, раз на декілька років тут фіксують поштовхи магнітудою в діапазоні від 5 до 6. Зазвичай після таких землетрусів не буває афтершоків. Румунські сейсмологи стверджують, що руйнування здатні спричинити землетруси магнітудою 6,5 і вище.

Теми: РумуніяОдеса
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