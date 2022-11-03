Данілов: Росія перетворилась на failed state, далі – більше

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що влада в Росії переходить до рук кримінально-терористичного угрупування і країна перетворюється на failed state.

Джерело: Данілов у Telegram

Пряма мова: "Кремль в стадії втрати контролю. Влада на РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам.

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РФ перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація".

Що передувало: Секретар РНБО висловлював думку, що війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу — кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу.

Раніше Данілов заявив, що розв'язавши проти України повномасштабну війну, Росія запустила процес своєї деколонізації.