Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов: Росія перетворилась на failed state, далі – більше

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 11:56
Олексій Данілов. фото Дмитра Ларіна, УП

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що влада в Росії переходить до рук кримінально-терористичного угрупування і країна перетворюється на failed state.

Джерело: Данілов у Telegram

Пряма мова: "Кремль в стадії втрати контролю. Влада на РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам.

РФ перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація".

Що передувало: Секретар РНБО висловлював думку, що війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу — кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу.

Раніше Данілов заявив, що розв'язавши проти України повномасштабну війну, Росія запустила процес своєї деколонізації. 

Теми: ДаніловвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський про ситуацію на фронті: Хлопці йдуть вперед, а окупанти – за кораблями

Зеленський: Якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключене – це несправедливо

Стеження США за зброєю в Україні триває кілька місяців, воно не виявило розкрадань – Пентагон

Фонд Притули за день зібрав кошти на 60 БТРів замість 50

Глава Пентагону: Вірю в те, що Україна деокупує Херсон

фотоУ центрі Москви зникло світло, міністри на нараді з Путіним сиділи в темряві

Усі новини...
Данілов
Данілов – Медведєву: погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду
Данілов про заяви РФ щодо удару з "зернового" судна: Маячня і параноя
Данілов: Путінський Радбез складає "чортову дюжину", але в нас чудові екзорцисти
Останні новини
04:12
З Мар’їнки евакуювали усе цивільне населення
03:16
У п’ятницю Twitter розпочне скорочення працівників – Reuters
02:48
Над Дніпропетровщиною літали ворожі "мопеди", спрацювала ППО – голова облради
01:52
На ЗАЕС прибула нова група експертів МАГАТЕ
01:28
На півдні ЗСУ вдарили по пунктах базування і логістичних об’єктах ворога – командування
00:55
Найгірший результат за 15 років: "Динамо" програло 5 матч у групі Ліги Європи
00:25
фотоСумщина: по прикордонних громадах ворог випустив 157 снарядів та мін
23:44
G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту – ЗМІ
23:34
Іран знову пропонує Україні спільне розслідування щодо дронів, які використовує РФ
23:26
Зеленський про ситуацію на фронті: Хлопці йдуть вперед, а окупанти – за кораблями
Усі новини...