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РФ ще не вирішила, чи продовжить дію "зернової угоди" - Кремль

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 12:40

У Кремлі заявили, що попри повернення РФ до "зернової угоди" рішення щодо того, чи буде її продовжено у листопаді, ще не ухвалене.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник президента Росії Дмітрій Пєсков, якого цитує російське видання "Коммерсант".

"До 19 числа, перед тим як ухвалювати рішення про продовження, звичайно, потрібно буде дати загальну оцінку ефективності виконання угоди, оцінку того, як були реалізовані всі сторони домовленостей, потім вже виходити на якісь рішення", - сказав Пєсков. 

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За його словами, тему продовження угоди ще доведеться обговорювати офіційно.

Як відомо, 2 листопада Росія передумала і повернулась до "зернової угоди", участь у яків Москва "призупинила" після атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ. 

В міноборони окупантів заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

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У МЗС України спростували заяву Путіна про те, нібито Україна взяла якісь нові зобов'язання щодо виконання "зернової угоди". 

Як писала ЄП, найімовірніше, фінальне рішення щодо майбутнього "зернової угоди" президент РФ Путін ухвалить на саміті G20. Детальніше про це читайте у статті "Європейської правди".

Дивіться також блог ЄП: Хто змусив РФ повернутися у "зернову угоду"? Що пообіцяли Путіну?

Теми: Росіязерно
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