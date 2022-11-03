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Президентка та міністр оборони Греції відвідали Бородянку, Бучу й Ірпінь

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 15:10

Президентка Греції та міністр оборони в рамках свого візиту до України відвідали звільнені після окупації Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Про це повідомляє грецьке Kathimerini, пише "Європейська правда". 

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу та міністр оборони Нікос Панайотопулос відвідали деокуповані міста і поспілкувалися з мерами та місцевими мешканцями. 

У Бучі їм показали сумнозвісне місце довкола церкви, де знайшли масові поховання вбитих українців. 

 

Після цього посадовці рушили до Києва на зустріч з президентом Володимиром Зеленським. 

Про візит грецьких топ-посадовців до України було відомо заздалегідь. 

Нагадаємо, в середині жовтня Греція розпочала передачу Україні БМП-1.

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Теми: Греція
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