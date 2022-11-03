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Країни G7 допоможуть Україні підготуватися до зими

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 19:22

Міністерка закордонних справ Німеччини, яка цього року головує в "Групі семи", Анналена Бербок у четвер анонсувала скоординовані дії учасників формату щодо надання допомоги Україні в зимовий період.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Після спільних санкціями, які ми запровадили, тепер послідує спільна зимова допомога від партнерів по G7", – заявила Бербок перед початком зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "Групи семи" у Мюнстері.

За її словами, багато інших країн вже заявили про свій намір приєднатися до допомоги.

"Ця зимова допомога також означає, що ми не допустимо порушення миру та міжнародного права взимку. Ми не змиримося з тим, що президенту Росії вдасться реалізувати свою стратегію зламу України. Ми не погодимося з тим, що він сподівається зруйнувати міжнародну єдність", – наголосила глава МЗС ФРН.

Вона звинуватила Владіміра Путіна в "нелюдських" атаках на енергетичну інфраструктуру України та зазначила, що G7 не дозволить людям похилого віку, дітям і молоді в Україні загинути від голоду та замерзання.

Як нагадує Spiegel, Німеччина вже направила Україні понад 100 генераторів для стабілізації енергосистеми, також постачаються обігрівачі, насоси, житлові та санітарні контейнери, ліжка, ковдри та намети.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ веде діалог з партнерами про допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів і домовленості є вже з 12 країнами.

Теми: G7Українаенергетика
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