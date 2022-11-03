МЗС закликає Пекін тиснути на Москву після обстрілу китайського терміналу в Миколаєві

Міністерство закордонних справ закликало Китай вимагати від Росії негайного припинення атак на критичну інфраструктуру України після того, як унаслідок однієї з них постраждав об’єкт китайської компанії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку позицію висловив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

"РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тисяч тонн соняшникової олії на суму 26 мільйонів доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", – йдеться в дописі.

Ніколенко нагадав, що МЗС постійно привертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки.

"Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств", – наголосив він.

Нагадаємо, у жовтні речник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу напередодні заявив, що в Китаї нічого не знають про атаку російських дронів на Київ, коли загинули п'ять осіб і була пошкоджена інфраструктура.

На це в українському МЗС відповіли, що "вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно".