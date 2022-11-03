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ЄС вивчає використання активів російського Центробанку для відновлення України - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 20:11

Європейський Союз вивчає можливість використання активів Центрального банку Росії на мільярди євро, вже заморожених країнами-членами, для допомоги у відновленні України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, обговорення перебувають на ранній стадії, і нещодавно експертам з правових питань було доручено розглянути можливі варіанти. Оцінка того, чи можна і як взяти під контроль активи, є надзвичайно складною і потенційно небезпечною з юридичної точки зору.

Але оскільки російське вторгнення в Україну триває вже дев'ятий місяць, а санкції не здатні стримати президента Владіміра Путіна, навіть якщо вони завдають шкоди його економіці, Єврокомісія вивчає способи остаточно перекрити йому доступ до цих коштів.

Варіанти будуть зосереджені на тому, як врешті-решт вилучити частину з близько 300 мільярдів доларів резервів Центробанку, які були заморожені ЄС, США та іншими союзниками після вторгнення Росії в Україну.

Будь-які дії ЄС будуть зосереджені на активах, що знаходяться в Європі, зазначили співрозмовники видання. Неясно, які саме активи були заморожені в ЄС.

Міністр фінансів США Джанет Єллен раніше заявляла, що вона вважає, що такий крок "не є чимось юридично допустимим у Сполучених Штатах", але що "цілком природно, що з огляду на величезні руйнування в Україні і величезні витрати на відновлення, з якими вони зіткнуться, ми будемо сподіватися, що Росія допоможе сплатити хоча б частину ціни, яка буде пов'язана з цим".

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Міністерство фінансів тоді висловило занепокоєння з приводу створення прецеденту, який буде перешкоджати іншим країнам розміщувати активи своїх центральних банків у США.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що заморожені резерви можуть бути збережені як гарантія до тих пір, поки Росія добровільно не візьме участь у відновленні України.

У травні Єврокомісія заявила, що країни-члени повідомили про заморожування близько 23 мільярдів євро активів російського центрального банку. Один з чиновників сказав, що ця цифра з тих пір зросла, але не назвав точну суму, оскільки вона все ще оцінюється.

Теми: ЄСУкраїнаРосіябанки
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