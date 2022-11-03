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Зеленський доручив Єрмаку придумати, як допомогти країнам, що голодують

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 22:29
Андрій Єрмак, фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський створив робочу групу для підготовки пропозицій щодо надання допомоги країнам, які потерпають від гострої продовольчої кризи і призначив її головою керівника ОП Андрія Єрмака.

Джерело: сайт президента

Деталі: Указ про створення робочої групи Зеленський підписав у четвер.

До її складу увійшли представники Офісу президента, Кабінету міністрів, окремих держустанов. Крім того, до складу робочої групи будуть включені представники іноземних держав, міжнародних організацій та експерти, які сприятимуть виконанню визначених для групи завдань.

Як зазначає пресслужба президента, через повномасштабне вторгнення Росії на територію України кількість людей у світі, які зазнають гострої нестачі продовольства, за даними ООН, цього року збільшиться на 47 млн – із 276 млн до 323 млн.

Відповідно до указу президента, робоча група має напрацювати та внести пропозиції щодо надання української сільськогосподарської продукції державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи. Робоча група також повинна забезпечити моніторинг ефективності заходів із надання допомоги таким державам.

Теми: ЗеленськийАндрій Єрмакзерно
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