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Іран знову пропонує Україні спільне розслідування щодо дронів, які використовує РФ

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 22:34
Іран знову пропонує Україні спільне розслідування щодо дронів, які використовує РФ
залишки збитого іранського дрона, ілюстративне фото ОК "Південь"

Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Наасер Канані в четвер укотре відкинув твердження про військову підтримку Росії у війні проти України та нагадав про пропозицію Тегерана здійснити спільне розслідування.

Про це йдеться в коментарі Канані, опублікованому на сайті МЗС Ірану, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що представник іранського зовнішньополітичного відомства "порадив українській стороні бути реалістичною" і замість "публікації хибних звинувачень" проти Тегерана "серйозно розглянути конструктивну пропозицію провести двосторонню експертно-технічну зустріч", на якій Київ міг би надати докази.

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Також Канані повторив, що Іран дотримується "активного нейтралітету" і вживає зусиль для "пошуку мирного вирішення кризи в Україні", та заперечив постачання будь-якої техніки та обладнання, яка використовується в російсько-українській війні.

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан запропонував сформувати "спільну дослідницьку групу" з іранських та українських військових експертів для розслідування твердження про використання іранських безпілотників у війні в Україні.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

Теми: Іранзброя
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