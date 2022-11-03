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G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 23:44

"Група семи" та Австралія в четвер попередньо домовилися про встановлення граничної фіксованої ціни на російську нафту в кінці листопада.

Про це Reuters cтало відомо з власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Представники США і країн G7 в останні тижні вели інтенсивні переговори щодо встановлення верхньої межі ціни на морські поставки нафти з Росії. Це мало б гарантувати, що санкції ЄС і США, спрямовані на обмеження здатності Москви фінансувати своє вторгнення в Україну, не перекриють світовий нафтовий ринок.

"Коаліція погодилася, що верхня межа буде фіксованою ціною, яка буде регулярно переглядатися, а не знижкою відносно індексованої ціни (ціни, прив’язаної до певного індексу нафти). Це підвищить стабільність ринку і спростить дотримання вимог, щоб мінімізувати навантаження на учасників ринку", – цитує Reuters джерело.

Початкова гранична ціна на нафту з Росії поки не узгоджена й буде встановлюватися в найближчі тижні, додає співрозмовник агенції. Регулярний механізм перегляду дозволить стабілізувати ринок у разі потреби й не дозволить РФ маніпулювати цінами.

Нагадаємо, лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу.

Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено.

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Такий крок покликаний позбавити Росію наддоходів унаслідок продажу нафти. Водночас незрозуміло, чи запровадять граничну ціну на неї такі великі покупці, як Китай та Індія.

Раніше в Росії заявляли, що не будуть постачати нафту і нафтопродукти країнам, які підтримають ідею про ліміт цін на них.

Теми: G7АвстраліянафтаРосія
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