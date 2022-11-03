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G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 22:44
G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту – ЗМІ

"Група семи" та Австралія в четвер попередньо домовилися про встановлення граничної фіксованої ціни на російську нафту в кінці листопада.

Про це Reuters cтало відомо з власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Представники США і країн G7 в останні тижні вели інтенсивні переговори щодо встановлення верхньої межі ціни на морські поставки нафти з Росії. Це мало б гарантувати, що санкції ЄС і США, спрямовані на обмеження здатності Москви фінансувати своє вторгнення в Україну, не перекриють світовий нафтовий ринок.

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"Коаліція погодилася, що верхня межа буде фіксованою ціною, яка буде регулярно переглядатися, а не знижкою відносно індексованої ціни (ціни, прив’язаної до певного індексу нафти). Це підвищить стабільність ринку і спростить дотримання вимог, щоб мінімізувати навантаження на учасників ринку", – цитує Reuters джерело.

Початкова гранична ціна на нафту з Росії поки не узгоджена й буде встановлюватися в найближчі тижні, додає співрозмовник агенції. Регулярний механізм перегляду дозволить стабілізувати ринок у разі потреби й не дозволить РФ маніпулювати цінами.

Нагадаємо, лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу.

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Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено.

Такий крок покликаний позбавити Росію наддоходів унаслідок продажу нафти. Водночас незрозуміло, чи запровадять граничну ціну на неї такі великі покупці, як Китай та Індія.

Раніше в Росії заявляли, що не будуть постачати нафту і нафтопродукти країнам, які підтримають ідею про ліміт цін на них.

Теми: G7АвстраліянафтаРосія
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