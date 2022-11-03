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Найгірший результат за 15 років: "Динамо" програло 5 матч у групі Ліги Європи

Ольга Глущенко , Роман ПетренкоЧетвер, 3 листопада 2022, 23:55
Найгірший результат за 15 років: Динамо програло 5 матч у групі Ліги Європи
фото: ФК "Динамо"

Київське "Динамо" закінчило виступи у груповому раунді Ліги Європи, поступившись "Фенербахче" з рахунком 0:2, такий результат став для киян одним з найгірших в їхній історії.

Джерело: Суспільне

Деталі: "Динамо" підходило до матчу проти "Фенербахче", втративши шанси на "єврокубкову весну".

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У п'ятому турі "біло-сині" відігралися з 1:3 та зіграли внічию 3:3 з "АЕК Ларнакою", однак цього виявилося недостатньо для боротьби з кіпрською командою за вихід у плей-оф Ліги Конференцій.

У заключному матчі "Динамо" намагалося здобути першу перемогу у розіграші Ліги Європи. Суперником киян став "Фенербахче", проти якого вони грали вже учетверте в сезоні (ще два поєдинки команди зіграли у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, у якій переможцем протистояння стало саме "Динамо").

Проте закінчити виступ у груповому раунді Ліги Європи з перемогою не вдалося. Натомість кияни уп'яте програли у розіграші турніру з рахунком 0:2.

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Ще у першому таймі "Динамо" двічі пропустило від "Фенербахче". На 23-й хвилині рахунок відкрив 17-річний Арда Гюлер. А у компенсований час до першого тайму той же Гюлер асистував бразильцеві Вілліану Арану.

"Динамо" у першому таймі не мало моментів біля воріт "Фенербахче". А у середині другої половини зустрічі майже втратило шанси забити бодай гол: другу жовту картку, а разом з нею і червону отримав захисник Ілля Забарний.

Після вилучення Забарного рахунок у матчі не змінився: "Фенербахче" переміг "Динамо", завдавши киянам п'ятої поразки у груповому раунді.

За підсумками групового раунду Ліги Європи "Динамо" набрало лише одне очко, повторивши результат минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів.

Цей результат "Динамо" входить у топ-3 найгірших за всю історію виступів у єврокубків.

Гірше кияни виступили лише у сезоні 2007/08 Ліги чемпіонів, коли у груповому раунді турніру не було набрано жодного очка.

Що передувало: 13 жовтня "Динамо" зазнало четвертої поспіль поразки в груповому раунді Ліги Європи – у матчі в польському Кракові кияни мінімально поступилися французькому "Ренну" з рахунком 0:1.

Теми: спортфутбол
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