На ЗАЕС прибула нова група експертів МАГАТЕ

Нова команда з чотирьох експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) на заміну попереднім експертам.

Джерело: заява гендиректора МАГАТЕ Рафаель Гроссі

Пряма мова: "Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін ми змогли успішно провести ротацію персоналу на Запорізькій атомній електростанції кілька годин тому (3 листопада – ред.).

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Їх присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій посеред зони бойових дій".

Деталі: Це друга ротація експертів МАГАТЕ після того, як Гроссі 1 вересня відвідав ЗАЕС.

"Нова команда МАГАТЕ стане вже третьою на ЗАЕС за останні два місяці", – йдеться в заяві.

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