Туреччина розраховує отримати схвалення США на продаж F-16 протягом двох місяців

Речник турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана заявив, що процес схвалення Сполученими Штатами продажу винищувачів F-16 Туреччині йде добре і може бути завершений протягом кількох місяців.

Про це речник сказав CNN Turk, повідомляє "Європейська правда".

Калін зазначив, що адміністрація президента Джо Байдена докладає щирих зусиль з цього питання.

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"Не дуже легко дати чіткий прогноз, але, схоже, існує висока ймовірність того, що процес завершиться в найближчі місяць або два", - сказав Калін.

"Коли це станеться, проблема F-16 - як модернізація, так і купівля нових F-16 - буде вирішена", - додав він.

У жовтні 2021 року Туреччина звернулася до Сполучених Штатів з проханням купити 40 винищувачів F-16 та майже 80 комплектів для модернізації своїх існуючих бойових літаків, щоб оновити свої ВПС після провалу з купівлею F- 35.

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У вересні Ердоган сказав, що отримав "позитивні" відгуки від двох сенаторів США про їхню потенційну підтримку продажу.

Настрої в Конгресі США щодо Туреччини погіршилися в останні кілька років після того, як Анкара придбала протиракетні комплекси російського виробництва, що викликало санкції США та виключення Туреччини із програми винищувачів F-35.

Президент США Джо Байден на саміті НАТО в Мадриді у червні заявив, що він не проти того, аби Сполучені Штати продали Туреччині винищувачі F-16.