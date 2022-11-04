"Готуйтеся": Трамп націлився на вибори президента США 2024 року

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп міркує про висування своєї кандидатури на виборах президента США 2024 року, зараз його підтримка приблизно така ж, як у Джозефа Байдена.

Джерело: "Reuters"

Деталі: Троє радників Трампа у четвер розповіли, що він розглядає можливість ініціювати третю заявку на Білий дім цього місяця, а сам експрезидент під час мітингу в Айові натякнув на заявку на 2024 рік, сказавши про велику ймовірність свого повернення.

Пряма мова Трампа: "І тепер, щоб зробити нашу країну успішною, безпечною і славною, я, дуже, дуже, дуже ймовірно, зроблю це знову. Готуйтеся – це все, що я вам кажу. Дуже скоро. Готуйтеся".

Деталі: За словами його радників, Трамп швидко набирав довірених осіб, щоб обговорити можливі сценарії, оскільки він сподівається отримати вигоду від очікуваної перемоги республіканців на проміжних виборах у вівторок.

Один зі старших радників Трампа на умовах анонімності сказав: "Я думаю, що Трамп балотуватиметься у 2024 році… Я думаю, що він хоче балотуватися, і оголошення до Дня подяки дає йому велику перевагу перед опонентами, і він це розуміє".

Оголошення, яке відбудеться найближчими тижнями, може визначити потенційних конкурентів для висування від партії, сказали радники, хоча вони додали, що, можливо, колишній президент все ще може відкласти рішення або передумати.

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Одне джерело, знайоме з планами Трампа, повідомило, що він має намір оголосити про свою кампанію з переобрання незабаром після виборів у вівторок і вивчає потенційних співробітників.

Представник Трампа не відповів на запит про коментар.

Незалежні прогнозисти виборів і опитування стверджують, що республіканці, швидше за все, отримають більшість у Палаті представників США, а також матимуть шанс отримати контроль над Сенатом, що дасть їм змогу блокувати законодавчу програму президента Джо Байдена протягом наступних двох років.

Надії демократів на вибори були підірвані занепокоєнням виборців щодо високої інфляції, а рейтинг громадської підтримки Байдена складає 40% згідно з нещодавнім опитуванням Reuters/Ipsos. Водночас, лише 41% американців позитивно ставляться до Трампа.

Трамп залишається непопулярним після його суперечливого чотирирічного терміну, який закінчився 6 січня 2021 року, коли його послідовники атакували Капітолій США, і ще двох років, протягом яких він продовжував брехливо стверджувати, що його поразка на виборах стала результатом шахрайства.

Наразі Трамп стикається з низкою розслідувань, включаючи розслідування Міністерства юстиції секретних документів, які він забрав із Білого дому після відходу з посади, деякі з яких, за словами прокурорів, ще не відновлені.

День подяки припадає на 24 листопада, що дає Трампу двотижневе вікно після виборів, щоб зробити своє оголошення, якщо він забажає це зробити.

Довідка: Президент США обирається на 4 роки. Наприкінці 2020 року перемогу здобув Джо Байден, який змінив на цій посаді Дональда Трампа і став 46 президентом США. Заплановані на 5 листопада 2024 року президентські вибори стануть 60-ми виборами президента США.