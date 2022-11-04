Пентагон: Ядерний удар КНДР "призведе до кінця режиму Кіма"

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час зустрічі зі своїм південнокорейським колегою у четвер, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів чи інших країн приведе до кінця режиму Кіма.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Заява прозвучала через кілька годин після того, як Пхеньян випробував нову міжконтинентальну балістичну ракету, що знову посилило напруженість у регіоні.

"Будь-який ядерний напад на Сполучені Штати або їх союзників і партнерів, включаючи застосування нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятним і призведе до падіння режиму Кіма", - сказав Остін у четвер.

Адміністрація Байдена включила подібні формулювання у свою Стратегію національної оборони, яку Пентагон опублікував минулого тижня.

США та Південна Корея заявили, що вони стурбовані нещодавніми ракетними запусками Пхеньяна.

Остін зазначив, що випробування "дестабілізують регіон" і закликав Пхеньян "припинити таку діяльність і почати серйозний діалог".

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Раніше в четвер Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету і дві балістичні ракети малої дальності. Міжконтинентальна балістична ракета, імовірно, зазнала несправності під час польоту.

Це відбулося лише через день після того, як режим Кім Чен Ина посилив напруженість на півострові серією випробувань зброї.