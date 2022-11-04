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Жителі окупованих територій не хочуть брати російський паспорт – Спротив

Ірина БалачукП'ятниця, 4 листопада 2022, 11:25
Фото pixabay.com

Російські загарбники досі мають проблеми з паспортизацією на тимчасово окупованих територіях – місцеі мешканці не хочуть брати російське громадянство.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "З моменту широкомасштабного вторгнення росіяни постійно переносили терміни паспортизації тимчасово окупованих територій. Та українці на ТОТ системно чинять спротив насильній паспортизації".

Деталі: У ЦНС зазначили, що окупанти намагались ввести людей в оману і в жовтні активно розганяли нісенітницю про те, що з 30 жовтня громадян України та осіб без громадянства на ТОТ Кремль офіційно визнає "громадянами Росії".

Але попри ці розповіді загарбники вирішили збільшувати кількість пунктів оформлення російських  паспортів. Лише на окупованій частині Донецької області таких пунктів буде втричі більше.

У ЦНС наголосили, що розповіді про "автоматичне отримання" російського громадянства на тимчасово окупованих територіях мають на меті деморалізувати місцеве населення і зменшити його спротив.

Теми: окупаціяРосіяпаспортгромадянство
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