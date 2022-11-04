СБУ затримала переправників, які допомогли депутату-ухилянту втекти за кордон

Служба безпеки України ліквідувала три масштабні канали втечі ухилянтів за кордон, одним з яких скористався депутат Полтавської обласної ради – всього затримано понад 10 організаторів.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією спецслужби, двоє жителів Полтавщини за гроші "гарантували" чоловікам призовного віку безперешкодний перетин кордону під виглядом водіїв гуманітарного вантажу. Для цього вони вносили недостовірні відомості до електронної системи "Шлях".

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Вартість послуги – від 3 тисячі. Сума залежала від терміновості виїзду та соціального статусу "клієнта". Зокрема, за інформацією СБУ, їхніми послугами скористався депутат Полтавської обласної ради.

Друге угруповання знешкоджено на Волині. До його складу входило шестеро місцевих жителів, які незаконно "оформили" своїх клієнтів як водіїв в електронній системі "Шлях" та підготували декілька автівок для нелегального вивезення їх до ЄС. Таким чином зловмисники переправили за межі України до 100 осіб.

Третій канал нелегальної міграції ліквідовано на Прикарпатті. Його організували троє мешканців Івано-Франківської та Львівської областей. Вони пропонували потенційним призовникам фіктивні документи учасників неіснуючих благодійних фондів. СБУ затримала їх під час спроби незаконного "супроводу" через кордон 5 осіб.

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Відкрито кримінальні провадження за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

Сімом фігурантам вже повідомлено про підозру.