Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала переправників, які допомогли депутату-ухилянту втекти за кордон

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 14:44
СБУ затримала переправників, які допомогли депутату-ухилянту втекти за кордон
Затриманий, фото з СБУ

Служба безпеки України ліквідувала три масштабні канали втечі ухилянтів за кордон, одним з яких скористався депутат Полтавської обласної ради – всього затримано понад 10 організаторів. 

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: За інформацією спецслужби, двоє жителів Полтавщини за гроші "гарантували" чоловікам призовного віку безперешкодний перетин кордону під виглядом водіїв гуманітарного вантажу. Для цього вони вносили недостовірні відомості до електронної системи "Шлях".

Реклама:

Вартість послуги – від 3 тисячі. Сума залежала від терміновості виїзду та соціального статусу "клієнта". Зокрема, за інформацією СБУ, їхніми послугами скористався депутат Полтавської обласної ради.

 

Друге угруповання знешкоджено на Волині. До його складу входило шестеро місцевих жителів, які незаконно "оформили" своїх клієнтів як водіїв в електронній системі "Шлях" та підготували декілька автівок для  нелегального вивезення їх до ЄС. Таким чином зловмисники переправили за межі України до 100 осіб.

 

Третій канал нелегальної міграції ліквідовано на Прикарпатті. Його організували троє мешканців Івано-Франківської та Львівської областей. Вони пропонували потенційним призовникам фіктивні документи учасників неіснуючих благодійних фондів. СБУ затримала їх під час спроби незаконного "супроводу" через кордон 5 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Відкрито кримінальні провадження за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

Сімом фігурантам вже повідомлено про підозру.

Теми: СБУпризовПолтавська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: