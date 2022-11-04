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Уряд Німеччини попередив Меркель через витрати її офісу в Бундестазі

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 16:04

Коаліційний уряд Німеччини закликав колишню канцлерку Ангелу Меркель дотримуватись дисципліни витрат у роботі з її офісом у Бундестазі. 

Про це повідомило німецьке видання Spiegel, пише "Європейська правда".

У Німеччині колишні канцлери отримують право на фінансований державою офіс в Бундестазі, коли вони залишають уряд.

Згідно з доповіддю міністерства фінансів, підготовленою для бюджетного комітету Бундестагу, між офісом чинного канцлера та офісом Меркель проводилися переговори, в яких "також йшлося про кадрове забезпечення відповідно до вимог".

Колишній канцлерці було роз'яснено, що офіс не є "статусним", а створений для "виконання посадових обов'язків і постійних зобов'язань", і що "зокрема, виключається його використання в особистих цілях та для отримання додаткового доходу". 

Відшкодування витрат на відрядження може розглядатися тільки в тому випадку, "якщо колишній федеральний канцлер здійснює поїздку від імені та в інтересах Федеративної Республіки Німеччина".

Видання підкреслює, що пишне наповнення офісу Меркель із дев'ятьма співробітниками також викликало критику.

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Теми: МеркельНімеччина
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