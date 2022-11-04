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На сході Росії влада готується до масових акцій непокори через мобілізацію

Євген КізіловП'ятниця, 4 листопада 2022, 16:58
фото з російських змі

У російському місті Владивосток влада готується до масових акцій непокори у зв’язку з протидією місцевого населення заходам мобілізації.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Деталі: За даними ГУР, ці побоювання пов’язані з жорсткою протидією місцевого населення діям та заходам мобілізації на території Приморського краю.

Наразі місцева поліція та спецслужби планують заходи з протидії можливим акціям непокори та посилення поліцейського режиму в регіоні.

Передбачена перевірка працездатності систем відеоспостереження установ та організацій Владивостока з наданням віддаленого доступу представникам правоохоронних органів.

Також передбачається, що протягом найближчих місяців навіть на санкціонованих владою масових заходах будуть встановлюватися рамкові металошукачі при вході.

Розвідка звертає увагу, що наразі переважна частина місцевого населення не підтримує проведення так званої "спеціальної військової операції" та мобілізаційних заходів на території Приморського краю. Причинами такої є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втратами російської армії у війні в Україні.

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Що передувало: Президент Росії Володимир Путін заявив, що кількість мобілізованих у РФ сягнула 318 тисяч людей, незважаючи на раніше оголошене обмеження в 300 тисяч.

Теми: мобілізаціямітингиРосіявійна
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