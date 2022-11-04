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На сході Росії влада готується до масових акцій непокори через мобілізацію

Євген КізіловП'ятниця, 4 листопада 2022, 15:58
На сході Росії влада готується до масових акцій непокори через мобілізацію
фото з російських змі

У російському місті Владивосток влада готується до масових акцій непокори у зв’язку з протидією місцевого населення заходам мобілізації.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Деталі: За даними ГУР, ці побоювання пов’язані з жорсткою протидією місцевого населення діям та заходам мобілізації на території Приморського краю.

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Наразі місцева поліція та спецслужби планують заходи з протидії можливим акціям непокори та посилення поліцейського режиму в регіоні.

Передбачена перевірка працездатності систем відеоспостереження установ та організацій Владивостока з наданням віддаленого доступу представникам правоохоронних органів.

Також передбачається, що протягом найближчих місяців навіть на санкціонованих владою масових заходах будуть встановлюватися рамкові металошукачі при вході.

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Розвідка звертає увагу, що наразі переважна частина місцевого населення не підтримує проведення так званої "спеціальної військової операції" та мобілізаційних заходів на території Приморського краю. Причинами такої є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втратами російської армії у війні в Україні.

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін заявив, що кількість мобілізованих у РФ сягнула 318 тисяч людей, незважаючи на раніше оголошене обмеження в 300 тисяч.

Теми: мобілізаціямітингиРосіявійна
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