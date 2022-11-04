Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна цього року не отримає фінальні 3 млрд євро з пакета макрофіну на 9 млрд - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 17:22
ілюстративне фото Pixabay

Україна, швидше за все, не отримає у 2022 році останні 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 9 млрд євро. 

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Після того як дипломати країн-членів ЄС вчора обговорили майбутнє фінансування України, вже зрозуміло, що фінальні 3 млрд євро з пакета на 9 мільярдів, який обіцяли Україні у 2022 році, не будуть виплачені у цьому році", - повідомив Джозвяк. 

Наприкінці жовтня міністр фінансів Сергій Марченко казав про те, що Україна очікує транш на 2,5 млрд євро у листопаді та ще пів мільярда - у грудні, після чого сума отриманих коштів з 9-мільярдного пакета досягне 6 млрд. 

Він зазначав тоді, що з приводу решти 3 млрд у Євросоюзі ще тривають дебати щодо формату надання і Україна намагається переконати партнерів, що ці кошти потрібні. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на саміті у жовтні лідери ЄС досягли принципової згоди щодо виділення Україні наступного року регулярної щомісячної допомоги у розмірі 1,5 млрд євро та доручили міністрам фінансів розробити механізм для виплати цих коштів.

Теми: ЄСгроші
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Є підстави для надії": посол у Німеччині сподівається на поставки Україні Leopard 2

Путін бреше: мобілізація в Росії не дала очікуваних результатів – ISW

В окупованому Скадовську росіяни публічно стратили медсестру – FT

Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця

Ворог атакував Вінниччину "Шахедами" – голова ОВА

фото, доповненоУ Рівному чоловік кинув боєприпас на дитмайданчику, серед постраждалих дитина

Усі новини...
ЄС
ЄС вивчає використання активів російського Центробанку для відновлення України - ЗМІ
Працюємо з Іспанією, щоб забезпечити повітряний щит для України – Зеленський
660 років тюрми: в Італії ув'язнили десятки мафіозі за привласнення коштів із фондів ЄС
Останні новини
09:26
"Є підстави для надії": посол у Німеччині сподівається на поставки Україні Leopard 2
09:12
мапаЗ повітряної тривоги по всій Україні почався ранок суботи
08:52
Російські лікарі у Мелітополі пиячать замість рятування окупантів – мер
08:43
У Польщі розпочалися найбільші військові навчання країн Вишеградської групи
08:27
ЗСУ збили два вертольоти окупантів увечері
07:57
фотоВорог за ніч скерував на Нікополь 40 снарядів, виникли пожежі – ОВА
07:30
Підрозділи окупантів доукомплектовуються в Білорусі – штаб
07:04
ЗСУ відбили атаки біля 14 населених пунктів і розбили пункти управління ворога – зведення
06:38
відео, оновленоУ Росії трапилася пожежа в нічному клубі, 13 загиблих
06:03
Путін бреше: мобілізація в Росії не дала очікуваних результатів – ISW
Усі новини...