Україна цього року не отримає фінальні 3 млрд євро з пакета макрофіну на 9 млрд - ЗМІ

Україна, швидше за все, не отримає у 2022 році останні 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 9 млрд євро.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

after EU member states diplomats yesterday discussed the future financing of #Ukraine, it is now clear that the final 3bn euro out of the 9bn euro of macro-financial assistance that was promised to 🇺🇦 in 2022 won't be paid out this year. Реклама: November 4, 2022

"Після того як дипломати країн-членів ЄС вчора обговорили майбутнє фінансування України, вже зрозуміло, що фінальні 3 млрд євро з пакета на 9 мільярдів, який обіцяли Україні у 2022 році, не будуть виплачені у цьому році", - повідомив Джозвяк.

Наприкінці жовтня міністр фінансів Сергій Марченко казав про те, що Україна очікує транш на 2,5 млрд євро у листопаді та ще пів мільярда - у грудні, після чого сума отриманих коштів з 9-мільярдного пакета досягне 6 млрд.

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Він зазначав тоді, що з приводу решти 3 млрд у Євросоюзі ще тривають дебати щодо формату надання і Україна намагається переконати партнерів, що ці кошти потрібні.

Нагадаємо, на саміті у жовтні лідери ЄС досягли принципової згоди щодо виділення Україні наступного року регулярної щомісячної допомоги у розмірі 1,5 млрд євро та доручили міністрам фінансів розробити механізм для виплати цих коштів.