Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна цього року не отримає фінальні 3 млрд євро з пакета макрофіну на 9 млрд - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 16:22
Україна цього року не отримає фінальні 3 млрд євро з пакета макрофіну на 9 млрд - ЗМІ
ілюстративне фото Pixabay

Україна, швидше за все, не отримає у 2022 році останні 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 9 млрд євро. 

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Після того як дипломати країн-членів ЄС вчора обговорили майбутнє фінансування України, вже зрозуміло, що фінальні 3 млрд євро з пакета на 9 мільярдів, який обіцяли Україні у 2022 році, не будуть виплачені у цьому році", - повідомив Джозвяк. 

Наприкінці жовтня міністр фінансів Сергій Марченко казав про те, що Україна очікує транш на 2,5 млрд євро у листопаді та ще пів мільярда - у грудні, після чого сума отриманих коштів з 9-мільярдного пакета досягне 6 млрд. 

ВІДЕО ДНЯ

Він зазначав тоді, що з приводу решти 3 млрд у Євросоюзі ще тривають дебати щодо формату надання і Україна намагається переконати партнерів, що ці кошти потрібні. 

Нагадаємо, на саміті у жовтні лідери ЄС досягли принципової згоди щодо виділення Україні наступного року регулярної щомісячної допомоги у розмірі 1,5 млрд євро та доручили міністрам фінансів розробити механізм для виплати цих коштів.

Теми: ЄСгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
ЄС
ЄС розгляне пропозиції, щоб прискорити постачання артснарядів Україні – Боррель
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: