На звільненій Херсонщині виявили тіла розстріляних під час окупації мешканців

У звільненому смт Високопілля на Херсонщині виявили тіла трьох розстріляних мирних мешканців.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "4 листопада прокурори спільно з працівниками поліції у смт Високопілля виявили три тіла зі слідами насильницької смерті.

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За попередніми даними, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли трьох цивільних осіб і закопали поблизу приватних домоволодінь".

Деталі: Тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи. Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.

фото прокуратури

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 3-го листопада повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Харківщини, Донеччини та Херсонщини виявили тіла 868 цивільних, які загинули під час російської окупації.