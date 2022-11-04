Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На звільненій Херсонщині виявили тіла розстріляних під час окупації мешканців

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 18:03
На Херсонщині знайдено тіла цивільних, фото прокуратури

У звільненому смт Високопілля на Херсонщині виявили тіла трьох розстріляних мирних мешканців.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "4 листопада прокурори спільно з працівниками поліції у смт Високопілля виявили три тіла зі слідами насильницької смерті.

За попередніми даними, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли трьох цивільних осіб і закопали поблизу приватних домоволодінь".

Деталі: Тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи. Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.

 
фото прокуратури

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що передувало: 3-го листопада повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Харківщини, Донеччини та Херсонщини виявили тіла 868 цивільних, які загинули під час російської окупації.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьокупаціявбивство
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Є підстави для надії": посол у Німеччині сподівається на поставки Україні Leopard 2

Путін бреше: мобілізація в Росії не дала очікуваних результатів – ISW

В окупованому Скадовську росіяни публічно стратили медсестру – FT

Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця

Ворог атакував Вінниччину "Шахедами" – голова ОВА

фото, доповненоУ Рівному чоловік кинув боєприпас на дитмайданчику, серед постраждалих дитина

Усі новини...
Херсонська область
Резніков вважає, що росіяни потенційно готові до "акту доброї волі" в Херсоні
Деякі села Херсонщини зруйновані на 100%, влада допомагає з найнеобхіднішим
ГУР: Окупанти переселяють на Арабатську стрілку колаборантів і свою "адміністрацію" 
Останні новини
09:50
Жінка хворіла на рак 12 разів до 36 років. У її генах знайшли мутацію, якої раніше не зустрічали
09:47
Росія втратила ще 600 окупантів та 8 танків
09:26
"Є підстави для надії": посол у Німеччині сподівається на поставки Україні Leopard 2
09:12
мапаЗ повітряної тривоги по всій Україні почався ранок суботи
08:52
Російські лікарі у Мелітополі пиячать замість рятування окупантів – мер
08:43
У Польщі розпочалися найбільші військові навчання країн Вишеградської групи
08:27
ЗСУ збили два вертольоти окупантів увечері
07:57
фотоВорог за ніч скерував на Нікополь 40 снарядів, виникли пожежі – ОВА
07:30
Підрозділи окупантів доукомплектовуються в Білорусі – штаб
07:04
ЗСУ відбили атаки біля 14 населених пунктів і розбили пункти управління ворога – зведення
Усі новини...