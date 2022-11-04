Словацькі компанії постачали в Росію та Іран деталі для виробництва зброї - ЗМІ

Словацькі виробники після початку російського вторгнення відправляли в Росію та Іран запчастини, які можуть бути використані для виробництва важкої зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Denník N.

Видання заявило, що має у своєму розпорядженні список із тисяч предметів, серед яких підшипники, двигуни, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин, які можуть бути використані у виробництві танків, бронемашин, ракетних систем або носіїв міжконтинентальних балістичних ракет.

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Багато експортних товарів було поставлено російським компаніям, які виступають як дочірні підприємства збройової промисловості.

Видання з'ясувало, що до Ірану у квітні словацьким виробником легких літаків було експортовано двигун Rotax 912. Такі встановлені на іранських безпілотниках Mohajer-6, що використовуються російськими військовими.

У списку експортованої продукції не вказані імена експортерів, а ними можуть бути підприємства з інших країн ЄС.

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Ці угоди можуть являти собою порушення санкцій ЄС. Словацькі митні органи, ймовірно, не класифікували експортовані товари як товари подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях. Такі товари потребують схвалення міністерств економіки та закордонних справ перед відправленням за кордон, яке в даному випадку не було отримано. Словацькі митники стверджують, що діяли відповідно до правил і не можуть вплинути на те, чи будуть поставки використані російськими військовими.

Словаччина є членом ЄС і НАТО і підтримує Україну від самого початку російського вторгнення. Вона надала своєму східному сусідові різне військове обладнання, включно із системою ППО С-300.