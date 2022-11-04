Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Словацькі компанії постачали в Росію та Іран деталі для виробництва зброї - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 19:02

Словацькі виробники після початку російського вторгнення відправляли в Росію та Іран запчастини, які можуть бути використані для виробництва важкої зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Denník N.

Видання заявило, що має у своєму розпорядженні список із тисяч предметів, серед яких підшипники, двигуни, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин, які можуть бути використані у виробництві танків, бронемашин, ракетних систем або носіїв міжконтинентальних балістичних ракет.

Реклама:

Багато експортних товарів було поставлено російським компаніям, які виступають як дочірні підприємства збройової промисловості.

Видання з'ясувало, що до Ірану у квітні словацьким виробником легких літаків було експортовано двигун Rotax 912. Такі встановлені на іранських безпілотниках Mohajer-6, що використовуються російськими військовими.

У списку експортованої продукції не вказані імена експортерів, а ними можуть бути підприємства з інших країн ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Ці угоди можуть являти собою порушення санкцій ЄС. Словацькі митні органи, ймовірно, не класифікували експортовані товари як товари подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях. Такі товари потребують схвалення міністерств економіки та закордонних справ перед відправленням за кордон, яке в даному випадку не було отримано. Словацькі митники стверджують, що діяли відповідно до правил і не можуть вплинути на те, чи будуть поставки використані російськими військовими.

Словаччина є членом ЄС і НАТО і підтримує Україну від самого початку російського вторгнення. Вона надала своєму східному сусідові різне військове обладнання, включно із системою ППО С-300.

Теми: СловаччинаРосіяІранзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Словаччина
"Нова пошта" анонсувала відкриття відділення в Словаччині
Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом
Розкрадання мільйонів на закупівлі ПЛР-тестів: зі Словаччини екстрадували підозрюваного
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: