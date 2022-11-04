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Росія вже втратила на Донеччині більше людей, ніж у двох Чеченських війнах – Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 21:26
Росія вже втратила на Донеччині більше людей, ніж у двох Чеченських війнах – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у війні проти Україні Росія вже втратила лише на Донеччині більше людей і боєприпасів, ніж у двох Чеченських війнах.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції.

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На цих і деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах, разом узятих. Але реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства".

Деталі: Зеленський додав, що росіяни "приховали" й мобілізацію і "просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконано".

"Насправді в регіонах Росії і на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель", - констатував президент.

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Довідка: Перша чеченська війна тривала з 1994 по 1996 рік, друга – з 1999 по 2009 рік. Точна кількість загиблих російських військових у цих війнах невідома.

У березні 2021 року перший заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Красов заявив, що під час двох збройних конфліктів на Північному Кавказі загинуло понад 11 тисяч військовослужбовців РФ.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 листопада з початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові знищили вже 74 840 окупантів.

Теми: ЗеленськийвійнаДонецька областьРосія
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