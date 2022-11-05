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Росіяни гатили по 4 громадах Сумщини, запустили 70 снарядів і мін

Ольга Глущенко Субота, 5 листопада 2022, 00:47
наслідки обстрілів, фото: телеграм Живицького

Минулої доби під ворожими обстрілами були 4 прикордонні громади Сумської області – Білопільська, Зноб-Новгородська, Миропільська та Хотінська, росіяни спрямували 70 снарядів і мін.

Джерело: голова військової адміністрації Сумщини Дмитро Живицький

Пряма мова: "На них (громади – ред.) росіяни протягом дня спрямували 70 снарядів та мін".

Деталі: Миропільську громаду з території Росії обстріляли з мінометів. Було 9 вибухів, обійшлося без руйнувань.

По Хотінській громаді ворог теж вів спочатку мінометний обстріл (9 "прильотів").

А по обіді ще по двох прикордонних селах росіяни ударили із САУ. Загалом було 15 вибухів, також обійшлося без руйнувань.

У Білопільській громаді майже годину ворог із САУ обстрілював прикордоння (28 "прильотів").

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Пошкоджені щонайменше 3 житлові будинки та ще чотири господарські приміщення. Були прямі попадання в помешкання.

"На щастя, без загиблих", – написав Живицький.

По іншому селу громади росіяни били із мінометів (4 "прильоти").

У Зноб-Новгородській громаді тут під російський обстріл потрапили два села.

По одному ворог вів гранатометний обстріл (5 черг із АГС). По іншому – застосував стрілецьку зброю.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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