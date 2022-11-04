Росіяни гатили по 4 громадах Сумщини, запустили 70 снарядів і мін
Минулої доби під ворожими обстрілами були 4 прикордонні громади Сумської області – Білопільська, Зноб-Новгородська, Миропільська та Хотінська, росіяни спрямували 70 снарядів і мін.
Джерело: голова військової адміністрації Сумщини Дмитро Живицький
Пряма мова: "На них (громади – ред.) росіяни протягом дня спрямували 70 снарядів та мін".
Деталі: Миропільську громаду з території Росії обстріляли з мінометів. Було 9 вибухів, обійшлося без руйнувань.
По Хотінській громаді ворог теж вів спочатку мінометний обстріл (9 "прильотів").
А по обіді ще по двох прикордонних селах росіяни ударили із САУ. Загалом було 15 вибухів, також обійшлося без руйнувань.
У Білопільській громаді майже годину ворог із САУ обстрілював прикордоння (28 "прильотів").
Пошкоджені щонайменше 3 житлові будинки та ще чотири господарські приміщення. Були прямі попадання в помешкання.
"На щастя, без загиблих", – написав Живицький.
По іншому селу громади росіяни били із мінометів (4 "прильоти").
У Зноб-Новгородській громаді тут під російський обстріл потрапили два села.
По одному ворог вів гранатометний обстріл (5 черг із АГС). По іншому – застосував стрілецьку зброю.