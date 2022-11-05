Російські лікарі у Мелітополі пиячать замість рятування окупантів – мер
Субота, 5 листопада 2022, 08:52
Поранених загарбників звозять в Мелітополь Запорізької області, але там не вистачає лікарів, тому росіяни стягують туди своїх медиків, повідомив мер міста Іван Федоров.
Джерело: Федоров у Facebook
Пряма мова Федорова: "В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Їхній медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.
За даними Генештабу, 3 листопада в наше місто привезли близько поранених 80 росармійців.
Але українських лікарів не вистачає, тож в Мелітополь завезли і російських медиків, які п'ють і розважаються".
Деталі: За словами Федорова, окупанти провокують гуманітарну катастрофу і ставлять під удар мирних жителів.
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