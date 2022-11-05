Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські лікарі у Мелітополі пиячать замість рятування окупантів – мер

Роман ПетренкоСубота, 5 листопада 2022, 07:52
Російські лікарі у Мелітополі пиячать замість рятування окупантів – мер
російські окупанті, фото риа новости

Поранених загарбників звозять в Мелітополь Запорізької області, але там не вистачає лікарів, тому росіяни стягують туди своїх медиків, повідомив мер міста Іван Федоров.

Джерело: Федоров у Facebook

Пряма мова Федорова: "В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Їхній медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.

Реклама:

За даними Генештабу, 3 листопада в наше місто привезли близько поранених 80 росармійців.

Але українських лікарів не вистачає, тож в Мелітополь завезли і російських медиків, які п'ють і розважаються".

Деталі: За словами Федорова, окупанти провокують гуманітарну катастрофу і  ставлять під удар мирних жителів.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: МелітопольокупаціяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Мелітополь
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: