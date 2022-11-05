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Посольство у Німеччині вимкнуло вечірнє освітлення на знак солідарності з Україною

"Європейська правда"Субота, 5 листопада 2022, 09:53

Посольство України у Німеччині вирішило вимкнути вечірнє освітлення будівлі свого розміщення – на знак солідарності з Україною, яка частково без освітлення через російські обстріли,  і Німеччиною, яка теж перейшла в режим економії.

Як пише "Європейська правда", про це посол України в Німеччині Олексій Макеєв написав на своїй сторінці у Facebook.

"На знак солідарності з усією Україною, яка сьогодні часто залишається без світла через російські бомбардування; з нашими воїнами світла - енергетиками; з Німеччиною, яка теж перейшла в режим економії - ми вимикаємо вечірнє освітлення будинку посольства України у Німеччині" - написав Макеєв.

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За його словами, освітлення повернуть після перемоги України.

"З нами світло. І жовто-блакитний прапор" - зазначив посол.

Нагадаємо, посол України в Берліні Олексій Макеєв очікує на прямі поставки бойових танків з Німеччини.

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Теми: Німеччинаелектроенергія
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