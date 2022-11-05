Посол України проти допомоги німецького уряду російським ухилянтам

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв розкритикував оприлюднену німецькими політиками ініціативу надати притулок громадянам Росії, які залишили свою країну у зв'язку з оголошеною президентом РФ Владіміром Путіним мобілізацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

На думку Макєєва, з Росії "тікають молоді чоловіки, які ні про що не шкодують, але все одно хочуть ухилитися від військової служби, а в результаті роз'їжджають в автоколонах німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами".

Такі люди, серед іншого, можуть становити "ризик для безпеки" не тільки Німеччини, а й "усіх молодих українок із дітьми, які зрештою вимушено опиняться поруч із цими чоловіками в гуртожитках для біженців", сказав новий український посол.

Тим часом, попри заяви німецьких політиків про підтримку російських ухилянтів, станом на початок листопада немає офіційних підтверджень того, що Німеччина почала систематично надавати їм притулок, а правозахисники наголошували на складнощах в організації цієї процедури.

Німецька влада пояснювала відсутність змін у порядку видачі віз росіянам побоюваннями, що РФ може скористатися цією ситуацією і організувати диверсії на об'єктах критичної інфраструктури в ЄС.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець після інциденту з імовірним підпалом готелю для українських біженців у Німеччині висловив стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України.