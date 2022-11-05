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З ворожого полону визволили вже 268 бійців Нацгвардії

Валентина РоманенкоСубота, 5 листопада 2022, 14:57
фото НГУ

Під час обмінів із російського полону визволили загалом 268 військовослужбовців Національної гвардії.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "За результами обмінів, які вже відбулися з початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України звільнено всього 268 військовослужбовців Нацгвардії, з них 24 жінки.

Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України".

Деталі: В НГУ запевнили, що повернутим надається необхідна медична та психологічна допомога. Робота щодо повернення усіх наших захисників триває.

Родичів та близьких закликають за необхідності звертатися на гарячу лінію НГУ, до військових частин, де вони проходять службу, або до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і не передавати ці дані стороннім особам, щоб не нашкодити обміну та тим, хто перебуває в полоні.

Теми: Нацгвардіявійна
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