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Громадянин Іраку викрав дитину і намагався вивезти її з України

Валентина РоманенкоСубота, 5 листопада 2022, 16:12
фото ДПСУ

Прикордонники Чопського загону запобігли незаконному вивезенню дворічної дитини батьком-іноземцем, який викрав її у матері.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Жінка попередньо проінформувала прикордонників про факт можливої спроби вивезення спільної доньки за межі України батьком – громадянином Іраку.

Вона повідомила, що іноземець викрав дитину та, ймовірно, намагатиметься виїхати разом з нею у невідомому напрямку. Інформацію передали в усі пункти пропуску на державному кордоні.

Чоловік прибув з дитиною у залізничний пункт пропуску "Чоп (Дружба)" 4 листопада. Він планував виїхати потягом до Угорщини. Під час вивчення документів правоохоронці встановили, що чоловік  дійсно вивозить дівчинку без дозволу матері.

На місце події викликали співробітників Нацполіції, яким і передали іноземця та дитину для подальшого правового рішення.

Теми: Прикордонна служба
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