Громадянин Іраку викрав дитину і намагався вивезти її з України

Прикордонники Чопського загону запобігли незаконному вивезенню дворічної дитини батьком-іноземцем, який викрав її у матері.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Жінка попередньо проінформувала прикордонників про факт можливої спроби вивезення спільної доньки за межі України батьком – громадянином Іраку.

Вона повідомила, що іноземець викрав дитину та, ймовірно, намагатиметься виїхати разом з нею у невідомому напрямку. Інформацію передали в усі пункти пропуску на державному кордоні.

Чоловік прибув з дитиною у залізничний пункт пропуску "Чоп (Дружба)" 4 листопада. Він планував виїхати потягом до Угорщини. Під час вивчення документів правоохоронці встановили, що чоловік дійсно вивозить дівчинку без дозволу матері.

На місце події викликали співробітників Нацполіції, яким і передали іноземця та дитину для подальшого правового рішення.