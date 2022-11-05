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У Варшаві під посольством Угорщини активісти "витягали Орбана з дупи Путіна"

"Європейська правда"Субота, 5 листопада 2022, 16:50

Активісти влаштували акцію під посольством Угорщини у Варшаві з метою привернути увагу до залежності угорського прем’єра Віктора Орбана від Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Орбан раз за разом доводить, що є супер дружбаном. Дружбаном Путіна" - йдеться в анонсі події на Facebook.

Організатором акції виступає "Євромайдан Варшава", який усупереч тезам Орбана наполягає, що не європейські санкції знищують Угорщину, а залежність угорського уряду від кремлівського режиму.

Активісти принесли під угорське посольство ляльку Путіна, у якої з дупи виглядає фігура Орбана. Учасники акції разом звільнили "Орбана" з його "полону".

"Прямо зараз під посольством Угорщини у Варшаві я з іншими активістами намагаюсь витягти Орбана, який застряг у @упі путіна.  Вірю, що коли прем’єр Угорщини подивиться на світ з іншої перспективи, то зможе нарешті побачити, що росія - це країна-терорист, що її газ не лише страшенно смердючий, а ще й смертоносний, і що саме через цю країну та її політику у світі зараз відбувається економічна криза" - написала у Facebook лідерка ініціативи "Євромайдан-Варшава" та лауреатка премії "Активіст року" у Польщі Наталія Панченко.

Дивіться також  відеоінтерв'ю Наталії Панченко "Європейській правді" – про те, як поляки допомагають Україні, як українки та українці у Польщі ведуть боротьбу з агресором.

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Теми: Польща
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