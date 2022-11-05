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Окупанти перевели своїх відмовників в інший підвал, їх роздягають і погрожують вбити – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 16:28
Окупанти перевели своїх відмовників в інший підвал, їх роздягають і погрожують вбити – ЗМІ
російські мобілізовані, ілюстративне фото Getty Images

Після публікацій ЗМІ табір для відмовників із числа російських мобілізованих в окупованому Перевальську Луганської області розігнали, утримуваних перевели в інший підвал.

Джерело: Astra

Деталі: За даними видання, більшу частину незаконно утримуваних чоловіків обманом, погрозами і тортурами перевезли до нового табору-підвалу для відмовників, точне місце розташування якого наразі невідоме.

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Про це Astra повідомили джерела в Луганській області, а також родичі мобілізованих, яких зараз утримують у новому підвалі.

Видання має у своєму розпорядженні фотографію, зроблену ув'язненими в цьому місці, проте не публікує її з міркувань безпеки полонених росіян. Воно припускає, що таких підвалів для тих, хто відмовився воювати, зараз декілька.

Як розповіли родичі кількох військовослужбовців, які опинилися в одному з підвалів у Луганській області, командири їм говорили: "Ми розстріляємо вас і скинемо в одну яму, а родичам повідомимо, що ви безвісти зникли".

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"Так вони намагаються повернути на передову мобілізованих, які написали рапорти про відмову від участі в СВО. Зрозумівши, що вмовляння не діють, командири стали погрожувати розправою. Прізвища і звання командирів не відомі, вони не представлялися. Днями полонені вийшли на зв'язок і повідомили, що їх кілька днів не годували", - розповіли виданню рідні.

Дружина мобілізованого, який у жовтні був в ув'язненні на території колишньої в'язниці в Перевальську, розповіла, що її чоловіка після розформування цієї в'язниці також відвезли в нове місце ув'язнення.

Дружина іншого мобілізованого повідомила, що чоловіків у підвалі повністю роздягнули.

"Мій чоловік і ще 80 осіб сидять у підвалі, їх роздягнули до гола, щоб забрати телефони, одна людина зберегла телефон дивом. Їх били. Годують дуже погано. Змушують як м'ясо йти на передову, але хлопці відмовляються. Усі написали рапорти про відмову", - розповіла дружина мобілізованого. Мама ще одного мобілізованого розповіла Astra, що її син потрапив у таку саму ситуацію.

Що передувало: 28 жовтня видання повідомило, що громадян РФ, які відмовилися повертатися на передову, утримують в ув'язненні на території колишньої колонії в Перевальську Луганської області за адресою вулиця Тевелєва, 1.

Теми: Росіяокупаціямобілізаціявійна
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