Німецьку фірму запідозрили у постачанні палива для російських бомбардувальників – ЗМІ

Спільне підприємство німецької компанії Wintershall Dea могло постачати "Газпрому" газовий конденсат, який міг використовувалось в авіапаливі під час бомбардування українських міст.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розслідуванні телеканалу ZDF та тижневика Der Spiegel.

Wintershall Dea продає газовий конденсат "Газпрому", у свою чергу, російська компанія постачає паливо на авіабази, пілотів яких в Україні звинувачують у воєнних злочинах.

Підконтрольний Кремлю "Газпром" є найважливішим виробником авіаційного палива в Росії, а також партнером німецької нафтогазової компанії Wintershall Dea, повідомляє телеканал ZDF. Wintershall Dea експлуатує газові родовища в Західному Сибіру спільно з "Газпромом" і виробляє велику кількість газового конденсату як побічний продукт.

За даними Wintershall Dea, конденсат передається "Газпрому" "безпосередньо зі свердловини". Wintershall Dea визнає, що не має впливу на подальшу переробку видобутого газового конденсату. Вона не може гарантувати, що він буде використовуватися тільки в цивільних цілях, заявляє компанія.

Чи використовується газовий конденсат також для виробництва авіаційного палива, яке використовується в російських літаках, що бомбардують українські міста і вбивають мирних жителів? Wintershall Dea вважає такий зв'язок надуманим і відкидає його, зазначає портал.

Дослідження показують, що газовий конденсат принципово придатний для виробництва авіаційного палива. "Der Spiegel" та ZDF змогли відстежити постачання авіаційного палива з Омського НПЗ "Газпрому" на щонайменше дев'ять російських військових аеродромів поблизу українського кордону. Зокрема, до Морозовська та Воронежа.

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Там дислокуються бомбардувальники "Сухой", які пов'язують з атаками на цивільні об'єкти в Україні. За повідомленнями, літаки з цих баз бомбардували цивільне населення, зокрема, в Чернігові та Маріуполі.

Мажоритарним акціонером Wintershall Dea є хімічний гігант BASF.

Як повідомлялося, словацькі виробники після початку російського вторгнення відправляли в Росію та Іран запчастини, які можуть бути використані для виробництва важкої зброї.