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У МЗС відповіли лідеру фракції партії Шольца: Україна не веде списку терористів

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 21:13
МЗС України, фото з Facebook

МЗС України спростовує слова лідера фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Рольфа Мютценіха щодо внесення його українською владою до "списку терористів".

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Дослівно: "Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться.

Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності".

Що передувало: У суботу лідер фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Рольф Мютценіх звинуватив українську владу у нібито внесенні його до списку терористів за підтримку дипломатичних зусиль у війні з РФ.

Мютценіх ще наприкінці січня, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликав залагодити конфлікт із РФ за допомогою переговорів, а не шляхом постачання озброєнь в Україну.

Теми: НімеччинаМЗС
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