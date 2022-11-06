ЗСУ відбили атаки окупантів біля 14 населених пунктів в 4 областях - Генштаб

За минулу добу Збройні сили відбили атаки окупантів біля населених пунктів в Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Зокрема, атаки ворога було відбито в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині; Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.

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Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

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На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миколаївка і Сеньківка Чернігівської області та Студенок на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибине, Красне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрілеча та Уди Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області, Невське на Луганщині та Лиман і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка та Пречистівка на Донеччині;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Залізничного, Ольгівського, Щербаків та Юр’ївки Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 25 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.