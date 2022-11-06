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ЗСУ відбили атаки окупантів біля 14 населених пунктів в 4 областях - Генштаб

Станіслав ПогоріловНеділя, 6 листопада 2022, 06:47
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили відбили атаки окупантів біля населених пунктів в Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Зокрема, атаки ворога було відбито в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині; Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

ВІДЕО ДНЯ

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миколаївка і Сеньківка Чернігівської області та Студенок на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибине, Красне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрілеча та Уди Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області, Невське на Луганщині та Лиман і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка та Пречистівка на Донеччині;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Залізничного, Ольгівського, Щербаків та Юр’ївки Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 25 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Теми: війна
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