На Харківщині протитанковий снаряд влучив в авто, мешканець у лікарні
Неділя, 6 листопада 2022, 19:38
У Куп’янському районі Харківської області ворожий снаряд влучив в автомобіль місцевого мешканця, його госпіталізовано.
Джерело: поліція Харківської області
Дослівно: "6 листопада протитанковий снаряд влучив в автомобіль 45-річного мешканця Куп'янського району. Чоловік їхав додому.
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Він отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні".
Деталі: Зазначається, що слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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