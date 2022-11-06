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На Харківщині протитанковий снаряд влучив в авто, мешканець у лікарні

Катерина ТищенкоНеділя, 6 листопада 2022, 19:38
На Харківщині протитанковий снаряд влучив в авто, мешканець у лікарні
авто, в яке влучив снаряд, фото поліції

У Куп’янському районі Харківської області ворожий снаряд влучив в автомобіль місцевого мешканця, його госпіталізовано.

Джерело: поліція Харківської області

 
усі фото поліції Харківщини

Дослівно: "6 листопада протитанковий снаряд влучив в автомобіль 45-річного мешканця Куп'янського району. Чоловік їхав додому.

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Він отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні".

Деталі: Зазначається, що слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази.

 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Теми: Харківська областьвійнаавто
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