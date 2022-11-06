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Угорський єврокомісар виключив прискорену процедуру в процесі вступу України в ЄС

"Європейська правда"Неділя, 6 листопада 2022, 21:20
Угорський єврокомісар виключив прискорену процедуру в процесі вступу України в ЄС
фото Pixabay

Єврокомісар з питань розширення Олівера Варгеї вважає, що процес підготовки України до початку переговорів про вступ в Європейський союз може зайняти більше року чи двох.

Про це він сказав в коментарі німецькому виданню Welt, пише "Європейська правда".

Навіть якщо Києву вдасться вступити в переговори до кінця 2023 року, у Брюсселі не вірять в їх завершення протягом року.

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"З огляду на велику роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС і багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе більше часу, ніж рік або два", - сказав Варгеї.

Віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина у коментарі виданню сказала, що Україна розпочала процес інтеграції ще до того, як отримала статус кандидата на вступ.

"Велика кількість реформ вже була проведена під наглядом ЄС. Тому можна діяти швидше і не використовувати звичайну процедуру", - сказала вона.

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Втім, про прискорену процедуру Варгеї нічого не хоче чути: "До України застосовуються ті ж самі критерії, що і до всіх інших заявників".

При цьому у Брюсселі позитивно сприймають українське завзяття. "Україна прагне прискорити реформи і прискорити необхідну для цього роботу. Це позитивно. Але не всі сім реформ можуть бути завершені швидко. Тому графік початку переговорів не може бути визначений", - сказав Варгеї.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що угорський комісар, на переконання Києва, ставить перед собою мету за будь-яку ціну загальмувати рух України до членства.

А заодно "під роздачу" потрапляє Кишинів. Це може дозволити одному з головних партнерів угорської влади – путінській Росії – отримати реванш у Молдові та ще одну точку нестабільності на кордоні ЄС.

Цей сценарій, якщо відбудеться, стане масштабною геополітичною поразкою ЄС, йдеться у статті Угорське гальмо. Як Брюссель відкладає подальше зближення України та Молдови з ЄС.

Теми: УгорщинаЄС
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