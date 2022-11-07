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За добу росіяни втратили ще пів тисячі вояк і кілька танків

"Українська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 08:23
За добу росіяни втратили ще пів тисячі вояк і кілька танків
Фото ілюстративне

Протягом доби росіяни втратили 530 воїнів, 6 танків і 19 бойових броньованих машин.

Джерело: повідомлення Генштабу

Деталі: Вказується, що найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано

танків ‒ 2771 (+6) од,

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бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,

артилерійських систем – 1782 (+1) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 202 (+0) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 157 (+2).

 

Теми: війнаРосія
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