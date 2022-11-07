За добу росіяни втратили ще пів тисячі вояк і кілька танків
Понеділок, 7 листопада 2022, 09:23
Протягом доби росіяни втратили 530 воїнів, 6 танків і 19 бойових броньованих машин.
Джерело: повідомлення Генштабу
Деталі: Вказується, що найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано
танків ‒ 2771 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,
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артилерійських систем – 1782 (+1) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 157 (+2).