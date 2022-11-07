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На Одещині впіймали колишнього бойовика, який займався постачанням зброї

"Українська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 09:56
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Одещині учасника терористичної організації "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях проти українських військ.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Повідомляється, що чоловік тривалий час переховувався на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом виїхав до Росії. Проте потім його "затримали на Одещині, де він сподівався "залягти на дно".

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) і арештували.

Дослівно: "За даними слідства, зловмисником є мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою "Ангел".

Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої "ЛНР" під виглядом "гуманітарних" вантажів з Росії.

Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганщини".

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Теми: СБУОдеса
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