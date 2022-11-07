Британський міністр їде до Тайваню, Китай виступив проти

Міністерство закордонних справ Китаю закликало Велику Британію припинити будь-яку форму офіційних обмінів з Тайванем, після того, як британський міністр оголосив про плани відвідати острів.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу заявив, що влада Тайваню "повинна припинити змову з іноземними силами".

"Ми закликаємо британську сторону припинити будь-які форми офіційних обмінів з Тайванем та припинити надсилати хибні сигнали сепаратистським силам щодо незалежності Тайваню", - сказав він.

Британський міністр з питань торгівлі Грег Хендс відвідає Тайвань на цьому тижні для проведення торговельних переговорів і зустрінеться з президентом Цай Інвень, повідомив його офіс в понеділок.

Хендс, який також є членом парламенту, стане одним з організаторів 25-х щорічних британсько-тайванських торгових переговорів під час свого дводенного візиту.

"Особистий візит до Тайваню є чітким сигналом про прихильність Великої Британії до посилення британсько-тайванських торговельних зв'язків. Як і Британія, Тайвань є прихильником вільної та справедливої торгівлі, що ґрунтується на глобальній торговельній системі, заснованій на правилах", - йдеться в заяві його офісу.

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Британія не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але обидві країни мають тісні економічні та неформальні відносини, і Британія має фактичне посольство в Тайбеї.

Раніше нідерландські ЗМІ розкрили подробиці про два нелегальні китайські поліцейські відділки в Нідерландах, які, за повідомленнями, використовуються для тиску на китайських дисидентів. Після цього аналогічний відділок закрили в Ірландії.