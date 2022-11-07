Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британський міністр їде до Тайваню, Китай виступив проти

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 10:15

Міністерство закордонних справ Китаю закликало Велику Британію припинити будь-яку форму офіційних обмінів з Тайванем, після того, як британський міністр оголосив про плани відвідати острів.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу заявив, що влада Тайваню "повинна припинити змову з іноземними силами".

Реклама:

"Ми закликаємо британську сторону припинити будь-які форми офіційних обмінів з Тайванем та припинити надсилати хибні сигнали сепаратистським силам щодо незалежності Тайваню", - сказав він.

Британський міністр з питань торгівлі Грег Хендс відвідає Тайвань на цьому тижні для проведення торговельних переговорів і зустрінеться з президентом Цай Інвень, повідомив його офіс в понеділок.

Хендс, який також є членом парламенту, стане одним з організаторів 25-х щорічних британсько-тайванських торгових переговорів під час свого дводенного візиту.

ВІДЕО ДНЯ

"Особистий візит до Тайваню є чітким сигналом про прихильність Великої Британії до посилення британсько-тайванських торговельних зв'язків. Як і Британія, Тайвань є прихильником вільної та справедливої торгівлі, що ґрунтується на глобальній торговельній системі, заснованій на правилах", - йдеться в заяві його офісу.

Британія не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але обидві країни мають тісні економічні та неформальні відносини, і Британія має фактичне посольство в Тайбеї.

Раніше нідерландські ЗМІ розкрили подробиці про два нелегальні китайські поліцейські відділки в Нідерландах, які, за повідомленнями, використовуються для тиску на китайських дисидентів. Після цього аналогічний відділок закрили в Ірландії.

Теми: КитайВелика БританіяТайвань
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: