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У Литві вважають, що РФ прагне позбавити суверенітету держави Центральної Європи

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 12:37

Заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене вважає, що Захід тривалий час відмовлявся сприймати реальність того, ким є Росія, і це завадило запобігти нинішньому розвиткові подій, коли російське суспільство підтримує зовнішню агресію.

Про це вона заявила у виступі на Українському центральноєвропейському форумі, панель якого відбулася у Львові, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За її словами, історія довела коректність попереджень з боку Литви, які ігнорувалися партнерами. "Ми були праві, коли попереджали Захід про Росію. Ми десятиріччями попереджали Захід, що Росія – це не партнер, не конкурент і навіть не противник. Росія – це екзистенційна загроза",  - нагадала литовська дипломатка.

Йовіта Нелюпшене заявила, що російська агресія не обмежується Україною. Так само як раніше держави Заходу мали (але не змогли) почути пояснення про те, що Росія може напасти на сусідів, як-от Україну – зараз вони мають усвідомити, що агресія Росії потенційно поширюються на всю Центральну Європу.

"Росія не сприймає незалежність центральноєвропейських держав", - підкреслила вона.

Представниця МЗС Литви окремо наголосила на тому, що агресивна політика РФ не обмежується прагненнями Путіна, що робить проблему складнішою для подолання.

"Там не одна людина каже, що розпад СРСР є найбільшою геополітичною трагедією. Це – загальне мислення суспільства, - пояснила вона. - Ми припустилися помилки, коли дозволили Росії уникнути десоветизації".

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За словами дипломатки, зараз дедалі більше людей розуміють загрозу. Адже, на її думку, ще півтора року тому в Європі був консенсус щодо того, що рівень загрози російської агресії "не надто високий", однак невдовзі Росія вирішила розпочати повномасштабну агресію, яка ще не завершилася.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поклав на президента РФ Владіміра Путіна особисту відповідальність за розв'язання найбільшої війни в Європі з часів Другої світової і руйнування європейського порядку безпеки.

"Європейська правда" є інформаційним партнером форуму, який організовує "Українська призма". Одне із завдань форум - підкреслити, що Україна є частиною Центральної Європи.

Теми: РосіяЄвропаЛитва
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