Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Литві вважають, що РФ прагне позбавити суверенітету держави Центральної Європи

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 11:37

Заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене вважає, що Захід тривалий час відмовлявся сприймати реальність того, ким є Росія, і це завадило запобігти нинішньому розвиткові подій, коли російське суспільство підтримує зовнішню агресію.

Про це вона заявила у виступі на Українському центральноєвропейському форумі, панель якого відбулася у Львові, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За її словами, історія довела коректність попереджень з боку Литви, які ігнорувалися партнерами. "Ми були праві, коли попереджали Захід про Росію. Ми десятиріччями попереджали Захід, що Росія – це не партнер, не конкурент і навіть не противник. Росія – це екзистенційна загроза",  - нагадала литовська дипломатка.

Реклама:

Йовіта Нелюпшене заявила, що російська агресія не обмежується Україною. Так само як раніше держави Заходу мали (але не змогли) почути пояснення про те, що Росія може напасти на сусідів, як-от Україну – зараз вони мають усвідомити, що агресія Росії потенційно поширюються на всю Центральну Європу.

"Росія не сприймає незалежність центральноєвропейських держав", - підкреслила вона.

Представниця МЗС Литви окремо наголосила на тому, що агресивна політика РФ не обмежується прагненнями Путіна, що робить проблему складнішою для подолання.

ВІДЕО ДНЯ

"Там не одна людина каже, що розпад СРСР є найбільшою геополітичною трагедією. Це – загальне мислення суспільства, - пояснила вона. - Ми припустилися помилки, коли дозволили Росії уникнути десоветизації".

За словами дипломатки, зараз дедалі більше людей розуміють загрозу. Адже, на її думку, ще півтора року тому в Європі був консенсус щодо того, що рівень загрози російської агресії "не надто високий", однак невдовзі Росія вирішила розпочати повномасштабну агресію, яка ще не завершилася.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поклав на президента РФ Владіміра Путіна особисту відповідальність за розв'язання найбільшої війни в Європі з часів Другої світової і руйнування європейського порядку безпеки.

"Європейська правда" є інформаційним партнером форуму, який організовує "Українська призма". Одне із завдань форум - підкреслити, що Україна є частиною Центральної Європи.

Теми: РосіяЄвропаЛитва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Росія
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: