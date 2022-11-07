У Литві вважають, що РФ прагне позбавити суверенітету держави Центральної Європи

Заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене вважає, що Захід тривалий час відмовлявся сприймати реальність того, ким є Росія, і це завадило запобігти нинішньому розвиткові подій, коли російське суспільство підтримує зовнішню агресію.

Про це вона заявила у виступі на Українському центральноєвропейському форумі, панель якого відбулася у Львові, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За її словами, історія довела коректність попереджень з боку Литви, які ігнорувалися партнерами. "Ми були праві, коли попереджали Захід про Росію. Ми десятиріччями попереджали Захід, що Росія – це не партнер, не конкурент і навіть не противник. Росія – це екзистенційна загроза", - нагадала литовська дипломатка.

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Йовіта Нелюпшене заявила, що російська агресія не обмежується Україною. Так само як раніше держави Заходу мали (але не змогли) почути пояснення про те, що Росія може напасти на сусідів, як-от Україну – зараз вони мають усвідомити, що агресія Росії потенційно поширюються на всю Центральну Європу.

"Росія не сприймає незалежність центральноєвропейських держав", - підкреслила вона.

Представниця МЗС Литви окремо наголосила на тому, що агресивна політика РФ не обмежується прагненнями Путіна, що робить проблему складнішою для подолання.

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"Там не одна людина каже, що розпад СРСР є найбільшою геополітичною трагедією. Це – загальне мислення суспільства, - пояснила вона. - Ми припустилися помилки, коли дозволили Росії уникнути десоветизації".

За словами дипломатки, зараз дедалі більше людей розуміють загрозу. Адже, на її думку, ще півтора року тому в Європі був консенсус щодо того, що рівень загрози російської агресії "не надто високий", однак невдовзі Росія вирішила розпочати повномасштабну агресію, яка ще не завершилася.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поклав на президента РФ Владіміра Путіна особисту відповідальність за розв'язання найбільшої війни в Європі з часів Другої світової і руйнування європейського порядку безпеки.

"Європейська правда" є інформаційним партнером форуму, який організовує "Українська призма". Одне із завдань форум - підкреслити, що Україна є частиною Центральної Європи.