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Розповідати, що це пастка: РосЗМІ дізналися, як пропаганда РФ готується до можливої здачі Херсона

"Українська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 14:29
Розповідати, що це пастка: РосЗМІ дізналися, як пропаганда РФ готується до можливої здачі Херсона
Фото ілюстративне

В Кремлі розробили низку рекомендацій (методичок) для російських пропагандистів, які повинні готувати аудиторію до того, що РФ може залишити Херсон.

Джерело: російське видання "Meduza", яке отримало дві так звані методички

Деталі: В одному документі пропонується розповідати, що для Києва дуже важливий херсонський напрямок і тому він буде кидати "десятки тисяч" військових, щоб здобути тут перемогу. Також там вказується, що Херсон може стати пасткою для російських військ, які не матимуть шляхів для відступу.

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Дослівно: "Російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів і особового складу. Саме небезпекою нанесення масованого удару по місту величезним угрупованням націоналістів продиктована евакуація мирних жителів міста на лівий берег Дніпра".

"Противник хоче, щоб Херсон став пасткою для Росії, полем битви з десятком тисяч жертв. ЗСУ планують влаштувати теракт, зруйнувавши Каховську ГЕС. Підрив ГЕС може стати "пасткою" для наших бійців. У цьому разі будуть затоплені населені пункти з мирними жителями, наші військові опиняться в котлі і навіть не зможуть прийняти бій - їх просто змиє".

Деталі: В іншій методичці, підготовленій у Кремлі, окремо прописано, що держпропаганді потрібно "звернути увагу" на виступ дипломата, історика і політолога, члена наукової ради при Раді безпеки РФ Анатолія Торкунова. На зустрічі Путіна з істориками Торкунов згадав про Полтавську битву - і заявив, що до перемоги в ній Петро I "відходив до Полтави" і саме відступ зрештою привів до "перелому у війні".

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Джерела видання в Кремлі також зазначили, що рішення про відступ із Херсона президентом РФ Володимиром Путіним ще не прийняте, а російська влада вважає здачу Херсона "небажаним", але "ймовірним" варіантом розвитку подій на фронті.

Передісторія:

У понеділок ставленик окупаційної влади Кирило Стремоусов заявив, що 7 листопада був останній рейс теплохода, яким могли "евакуюватися" місцеві жителі, з правого берега Херсонської області до лівого.

  • Раніше Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.

Теми: РосіяХерсонпропаганда
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