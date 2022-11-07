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Рада Європи визначилась з датою саміту, який збирає вперше за 17 років через Росію та війну

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 16:30
Getty Images

Рада Європи збереться на свій четвертий в історії саміт, приводом для якого став напад Росії на Україну, у столиці Ісландії в травні 2023 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір.

"Рада оголосити, що 4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейк’явіку у травні 2023 року. Це буде важлива нагода для лідерів 46 країн-членів зустрітися і підтвердити відданість засадничим цінностям прав людини, демократії та верховенства права", - написала вона у своєму Twitter.

На відміну від самітів лідерів ЄС, G7, G20, які є регулярними подіями, в історії Ради Європи було всього три саміти лідерів країн-членів. 

Перший саміт відбувся у Відні у 1993 році, другий - у Страсбурзі у 1997 році, третій - у Варшаві у 2005 році. 

ВІДЕО ДНЯ

У травні 2022 року генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала зібрати четвертий саміт глав держав та урядів у зв'язку з війною Росії проти України.

Теми: ЄвропавійнаУкраїнаРосія
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