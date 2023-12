Рада Європи визначилась з датою саміту, який збирає вперше за 17 років через Росію та війну

Рада Європи збереться на свій четвертий в історії саміт, приводом для якого став напад Росії на Україну, у столиці Ісландії в травні 2023 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір.

"Рада оголосити, що 4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейк’явіку у травні 2023 року. Це буде важлива нагода для лідерів 46 країн-членів зустрітися і підтвердити відданість засадничим цінностям прав людини, демократії та верховенства права", - написала вона у своєму Twitter.

Pleased to announce that the 4th Summit in the history of Council of Europe will be held in Reykjavik, 🇮🇸 in May 2023. It will be an important opportunity for leaders of the 46 @CoE Member States to unite & recommit to the core values of human rights, democracy & rule of law. pic.twitter.com/8mUiufAw60