У Польщі анонсували зміни у законі про допомогу біженцям з України

Поправки до спеціального закону про допомогу українським громадянам мають бути внесені до Сейму Польщі наприкінці цього місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Як пояснюють автори законопроєкту, внесення змін до законодавства необхідне для його адаптації до сучасних реалій.

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Згідно з чинними правилами, біженці, які перебувають у Польщі більше дев'яти місяців, повинні подати заяву на продовження терміну дії посвідки на проживання. Однак міністерство внутрішніх справ і адміністрації хоче змінити це і дозволити "автоматичне" продовження терміну перебування.

"Створюючи на початку березня закон про агресію Росії проти України, ми до кінця не знали, наскільки велика група людей до нас прибуде, наскільки велика група людей візьметься у нас працювати. Адже самі біженці говорили, що приїжджають сюди ненадовго", - пояснив заступник глави МВС Павел Шефернакер.

"Зараз ми хочемо адаптувати закон до реалій. Наш ринок праці прийняв дуже багато людей на основі закону, який набув чинності в березні. Він передбачав послідовні етапи легалізації цих осіб у Польщі. Вважаємо, що на даний момент цих положень достатньо і немає необхідності подавати додаткові заяви на легальну роботу в Польщі", - додав він.

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На його думку, зміна також покликана запобігти хаосу, який міг би виникнути в кабінетах, якби раптом кілька сотень тисяч людей спробували подати документи на продовження терміну перебування одночасно.

"Ми впорядковуємо цей процес, щоб ті, хто працевлаштувався в Польщі, могли спокійно продовжувати працювати. Наш ринок праці прийняв близько 450 тисяч осіб. Пам'ятаймо, що вони також працюють на наш економічний успіх", - додав Павел Шефернакер.

Міністерство також готується до запровадження з січня плати за перебування у місцях колективного розміщення - наприклад, у різного роду центрах, хостелах, гостьових будинках тощо. З нового року ті, хто в змозі утримувати себе і свою сім'ю, повинні будуть покривати половину своїх витрат на проживання - для початку на три місяці. Якщо через три місяці вони не знайдуть роботу і не зможуть винайняти житло та покинути центр, вони повинні будуть сплатити 100% таких витрат.

Уряд також хоче заморозити соціальні виплати для людей, які отримують їх у Польщі, але не перебувають у Польщі щодня.

"Ми хочемо, щоб пільги отримували люди, які дійсно тут живуть, працюють і функціонують у нашому суспільстві. Якщо така особа виїжджає з нашої країни і через деякий час повертається, то в процедурі відповідного відомства буде з'ясовано, чи вона насправді перебуває в Польщі більш тривалий період часу, чи на даний момент центр її життя фактично знаходиться в Україні", - сказав Шефернакер.

Наразі проєкт змін до спеціального закону проходить міжвідомчі консультації. До Сейму він може потрапити не раніше 20 листопада.