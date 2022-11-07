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Окупанти збираються обстріляти Херсонщину – розвідка

Альона Мазуренко Понеділок, 7 листопада 2022, 17:36
Окупанти збираються обстріляти Херсонщину – розвідка

Українська розвідка попереджає, що російські окупанти найближчими днями можуть обстріляти окуповані житлові райони Херсонської області, зокрема ті, які розташовані на правому березі Дніпра. 

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Є висока вірогідність здійснення найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони.

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Очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег".

Деталі: Зокрема, росіяни розсилають СМС-повідомлення жителям тимчасово окупованих районів Херсонської області про начебто намір ЗСУ обстріляти цивільну інфраструктуру.

Місцевих мешканців окупанти закликають евакуюватись на лівий берег.

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Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби.

Крім того, протягом трьох діб через Каховську ГЕС ідуть змішані колони військової техніки ЗС РФ з боку СМТ Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра).

Більшість машин це тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Відзначається, що окрім побутової техніки окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон.

В Бериславському районі окупанти грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі (машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали).

В СМТ Любимівка військові ЗС РФ вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.

Вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування місцевості. Із місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів.

В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів.

Теми: ХерсонобстрілРосіяокупація
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