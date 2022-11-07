КНДР знову заперечила постачання військової допомоги Росії

На тлі останніх звинувачень з боку Сполучених Штатів Північна Корея у вівторок заявила, що ніколи не торгувала зброєю з Росією і не планує цього робити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми ще раз чітко заявляємо, що ми ніколи не здійснювали "торгівлю зброєю" з Росією і що ми не плануємо робити це в майбутньому", – йдеться в заяві Пхеньяна, яку поширило його державне інформагентство ЦТАК.

Аналогічну заяву Північна Корея публікувала наприкінці вересня після того, як у Державному департаменті США заявили, що Росія "займається закупівлею мільйонів ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї для використання в Україні".

На початку листопада стало відомо, що Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки.

Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

Пізніше проєкт 38 North, який відстежує події в Північній Кореї, вперше за останні кілька років зафіксував рух потяга між північнокорейською та російською територіями. Російська ветеринарна служба офіційно повідомила, що потяг перетнув кордон з Північною Кореєю, перевозячи коней.

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