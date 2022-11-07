Кремль продовжує вдаватися до ескалації війни в Україні – Держдеп США

Сполучені Штати підтримують позицію України в тому, що Росія проти мирних переговорів згідно з принципами Статуту ООН й міжнародного права і далі вдається до ескалації війни в Україні

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми віримо, так само як і українці, у встановлення миру.

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Встановлення миру, яке поважатиме принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності й суверенітету, яке забезпечило би здатність для України захищати своє майбутнє, яке забезпечило би відновлення та відбудову України, а також притягнення до відповідальності Росії за напад на Україну та вчинення воєнних злочинів".

Деталі: Прайс нагадав, що Президент України особисто говорив про готовність до переговорів на таких принципах.

За його словами, якщо Росія хоче такого діалогу, вона повинна зупинити обстріли та запуски ракет, припинити свої атаки та вбивства українських цивільних громадян і знищення інфраструктури.

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"Але звісно ж, Кремль робить все навпаки – він продовжує вдаватися до ескалації цієї війни замість того, щоби продемонструвати сигнал, що він готовий і відкритий до переговорів", - наголосив представник Держдепу.

Прайс також наголосив, що і США, і НАТО, і Європейський Союз продовжують дотримуватися принципу "нічого про Україну без України".